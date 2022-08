Viel Sonne und Werte jenseits der 30 Grad in Hessen

Hessen. In Hessen wird es zur Mitte der Woche hin wieder besonders heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag berichtete, sind am Mittwoch im Tagesverlauf Werte zwischen 32 und 36 Grad Celsius möglich. Dazu weht ein mäßiger bis schwacher Südwestwind. In der Nacht sind nur wenige Wolken unterwegs, sonst bleibt es klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 21 bis 15 Grad.

Der Donnerstag setzt dann mit Blick auf die Temperaturen noch einen drauf. Laut Meteorologen ist mit Werten zwischen 33 und 38 Grad Celsius zu rechnen, wobei es im Süden besonders heiß wird. In der Nacht zum Freitag sind vor allem im Nordwesten Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Es kühlt ab auf 23 bis 18 Grad.