Viel Sonne und über 30 Grad erwartet

Hessenwetter. Die Menschen in Hessen dürfen sich in der zweiten Wochenhälfte auf sommerliche Temperaturen freuen. Am Donnerstag steigen die Temperaturen vielerorts auf 26 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Rhein-Main-Gebiet sind sogar bis zu 31 Grad möglich. Dazu wird viel Sonnenschein erwartet.

Der Freitag beginnt nach DWD-Vorhersage heiter, später verdichten sich die Wolken. Im Südosten kann es einzelne Schauer geben, überwiegend bleibt es aber trocken bei Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad. Für Samstag erwarten die DWD-Meteorologen dann einen leichten Temperaturrückgang auf 26 bis 29 Grad. Im Norden wird es heiter, im Süden sonnig.