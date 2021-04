Viel Sonne bis zur Wochenmitte / Ab Mittwoch Regen möglich

Hessenwetter. Das Wetter in Hessen bleibt bis zur Wochenmitte überwiegend freundlich. Bei viel Sonnenschein werden am Dienstag Temperaturen bis 17 Grad erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen auf null Grad, im Bergland auf -1 Grad. Verbreitet ist dann Bodenfrost möglich.

Der Mittwoch beginnt laut DWD-Vorhersage heiter, später ziehen Quellwolken auf. Am Nachmittag kann es vereinzelt Schauer geben, überwiegend bleibt es aber trocken. Die Temperaturen erreichen 17 Grad im Norden des Landes und 21 Grad südlich des Mains. Am Donnerstag bleibt der Himmel stark bewölkt, Regen und gewittrige Schauer sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.