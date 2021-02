  Viel Regen, aber milde Temperaturen

Hessenwetter. Viel Regen, dafür milde Temperaturen gibt es bis zum Wochenende in Hessen. Der Donnerstag startet mit heftigen Niederschlägen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Norden des Landes äußern sich diese als Schnee oder Schneeregen. "Das Tauwetter lässt die Flüsse steigen", erklärte der Meteorologe. An kleineren Bächen kann es zu Überflutungen kommen. Die Temperaturen erreichen drei Grad im Norden und neun Grad im Rhein-Main-Gebiet. Auch der Freitag soll laut Vorhersage bedeckt und regnerisch bleiben. Es wird etwas wärmer. Die Höchstwerte liegen bei vier Grad in Nordhessen und elf Grad am Rhein. Im Bergland kann es zeitweise starke bis stürmische Böen geben.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren