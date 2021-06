Viel Programm im Weinheimer Schlosshof

Der Weinheimer Kultursommer trotzt wieder der Pandemie und ihren Nachwirkungen. Auf „Kultursommer von null auf hundert“ vom vergangenen Jahr folgt jetzt „Kultursommer von null auf hundert 2.0“. Das Programm, das überwiegend im vorderen Schlosshof geboten wird, ist vielfältig und abwechslungsreich – und zumindest, was das Angebot des städtischen Kulturbüros angeht, regional ausgerichtet.

Start mit Klassik und Elvis-Show

Für Freunde der Kammermusik beginnt der Kultursommer mit einem echten Leckerbissen: Am Freitag, 18. Juni, 20 Uhr, tritt in der Stadthalle das Mandelring-Quartett auf, bestehend aus Nanette Schmidt (Violine), Sebastian Schmidt (Violine), Andreas Willwohl (Viola) sowie Bernhard Schmidt (Violoncello). Das Ensemble, das aus Neustadt an der Weinstraße stammt, hat an diesem Abend im Programm Streichquartette von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Antonín Dvorák.

Ebenfalls am 18. Juni ist im Schlosshof eine Elvis-Show zu erleben. Veranstalter ist das Café Central.

Schon am Samstag, 19. Juni, geht es am Schloss weiter mit einem ganz besonderen Duo: Matz Scheid und Manfred Maser. Seit einigen Jahren sind die beiden Frontmänner des Odenwälder Shanty-Chors auch als stimmiges „Doppel-Solo“ unterwegs: Scheid als bärtiger Barde mit Liedgut aus aller Welt und allen Landesteilen vom Alpenrand bis zur Waterkant, Maser im vergnüglichen Wettstreit mit seinem Alter Ego Prof. Dr. Alfons Netwohr, wortgewaltig zwischen Tiefsinn und höherem Blödsinn pendelnd. „Matz und Maser“ bildeten im zurückliegenden Jahr Ende August den Abschluss des Kultursommers, haben damals alte Fans begeistert und neue gewonnen. Erstmals seit langer Zeit will auch der Odenwälder Shanty-Chor wieder komplett auf der Bühne stehen: am 9. Juli, wenn es Corona zulässt. Auch hier ist das Café Central der Veranstalter, wie beispielsweise auch beim Trio 3D (25. Juni), beim Open Mind Air mit Dr. Woggle & The Radio, Boppin’ B und Baxter (26. Juni) oder bei Liedermacher Clemens Bittlinger (27. Juni).

Es vergeht kein Wochenende ohne kulturelles Angebot. Am 2. Juli holt Muddy’s Club seine „Allstars“ zusammen auf die Bühne – so ziemlich alles, was in der Weinheimer Bluesszene Rang und Namen hat. Für den 10. Juli ist geplant, dass die „Fete de la musique“ mit der Gruppe Moi et les autres und Chansonier Charles Djivanidis in den Schlosshof umzieht.

Vom 30. Juli bis 1. August holt das Café Central gemeinsam mit der Beyond Blue Connection die europäische Musikszene nach Weinheim. Bei den Weinheimer Jazztagen gibt es auch wieder einmal ein Heimspiel von Echo-Preisträgerin und Weinheim-Botschafterin Anke Helfrich am 1. August.

Weitere Highlights sollen der Auftritt des Musik-Entertainers Huub Dutch in Kombination mit dem bluesigem Bühnen-Stoiker Chris Oettinger am 13. August sein sowie die Rotary Brass Band am 15. August. Hinzu kommen noch die Picknick-Veranstaltungen „Sunset Vibes“ und „Beat & Eat“ sowie erstmals Theaterstücke im Mühlengarten der Fuchsschen Mühle. Einige Programmpunkte sind aber auch noch offen. Die Zahl der zugelassenen Besucher richtet sich jeweils an der gültigen Corona-Verordnung aus. red

Info: Weitere Infos zu den Kultursommerveranstaltungen im Online-Veranstaltungskalender auf www.weinheim.de.