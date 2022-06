Viel Platz und Ruhe

In der süddeutschen Stadt Freiburg leben viele Familien ohne Autos in einem besonderen Öko-Stadtviertel namens „Vauban“. Einige Menschen meinen, dass so ein Stadtviertel ein Modell für die Zukunft sein könnte – mehr dazu ist auf der Kinderseite in unserer Wochenend-Beilage zu lesen.

Dort geht es auch um einen „Verbund mit vielen Vorteilen“: die Europäische Union. Zu ihr gehören 27 Länder. Und vielleicht werden es bald noch mehr sein.

Fred Fuchs © MM

Viel Spaß beim Lesen

und ein schönes

Wochenende wünscht

Euer Fred Fuchs