Unser heutiger Bildvergleich führt in die Zeller Straße in Bensheim und erinnert an ein Stück Stadtgeschichte. Gemeint ist damit nicht das profane Gebäude, sondern das, was mit dem Haus an der Ecke zur Hasengasse einherging. Das historische Bild entstand kurz vor dem Abriss des Gebäudes im Jahre 2019. Noch kann man den Namen Schulz über der Markise des Ladens lesen, wo einst die Leuchtreklame mit den Namen hing (siehe kleines Foto). Kaum ein Bensheimer, der nicht Kindheitserinnerungen an die Bäckerei Schulz und den Tante-Emma-Laden hatte. „Die Nussecken waren legendär, die Laugenbrezeln zählten für viele zu den besten in der Stadt. Als zum 31. Dezember 2015 die Bäckerei Schulz in der Zeller Straße den Betrieb einstellte, war die Betroffenheit groß“, konnte man damals in einem Artikel dieser Zeitung lesen. Da aber die Kinder von Karl Schulz, der in der fünften Generation die Bäckerei führte, längst in anderen Berufen erfolgreich waren, wurde das Geschäft aus Altersgründen geschlossen und das Gebäude verkauft. Gründer war im Jahre 1879 Johann Schulz gewesen, der nach einer neunjährigen Wanderschaft als Bäckergeselle – die ihn sogar bis nach Sankt Petersburg führte – zurück in der Heimat den Laden in der Zeller Straße eröffnete. Die Bäckerei und der dazugehörige Tante-Emma-Laden waren für die Menschen in der Stadt nicht nur ein Ort, wo man Brot, Brötchen und Kuchen kaufte oder auch Wurst, Käse und Milchwaren. Er war Treffpunkt, Ort für Schwätzchen, Tratsch und Klatsch und gerade für ältere Bewohner des Viertels ein Stück des sozialen Lebens und ein Gegenpol zu den großen anonymen Discountern. tn/BILD: Thomas Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1