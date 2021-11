Videosprechstunde zu digitaler Technik

Bergstraße. Beinahe täglich gibt es neue Lebensbereiche, für deren Nutzung digitale Techniken eingesetzt werden. Zum Beispiel wenn es darum geht, in einer Pandemie im Bildkontakt mit Familie, Freunden und Vereinskameraden zu sein,

Der Kreisseniorenbeirat des Kreises Bergstraße bietet daher an jedem dritten Freitag im Monat von 10 bis 11 Uhr eine Sprechstunde in Form einer Videosprechstunde an, bei der Fragen zum Umgang mit Computer, Smartphone und digitaler Technik besprochen werden können. Referent und Moderator ist Nikolaus Teves, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats und Fachautor für Digitaltechnik. Der entsprechende Zugangscode zur Videokonferenz am kommenden Freitag, 19. November 2021 von 10 bis 11.30 Uhr kann kostenfrei bei der Geschäftsstelle des Kreisseniorenbeirats (Tel. 06252-15-5529, seniorenbeirat@kreis-bergstraße.de) angefordert werden. Die Zahl der Teilnehmer für den Termin ist beschränkt. red