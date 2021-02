Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) startet aufgrund der Corona-Pandemie etwas später als sonst ins Frühjahrssemester.

AdUnit urban-intext1

In der zweiten Märzwoche – zwischen dem 8. und dem 14. März – beginnen Sprach- und EDV-Kurse sowie weitere Veranstaltungen aus dem Bereich Gesellschaft und Verbraucherfragen.

Beratung zu Sprachkursen

Vor allem das Sprachen-Angebot ist vielfältig und verlangt die eine oder andere nähere Erläuterung. Die bisher gewohnte persönliche Beratung wird coronabedingt in eine Telefonaktion verwandelt. Am Mittwoch, 3. März, zwischen 18.30 und 21 Uhr, sind Lehrerinnen verschiedener Sprachen am Telefon für Kundenfragen in der Kvhs-Geschäftsstelle anwesend. Sie sind behilflich, Kursinhalte und Kundenwünsche unter einen Hut zu bringen.

Die Rufnummern setzen sich wie folgt zusammen: aus der Stammnummer 06251 / 17296- und den Durchwahlen

AdUnit urban-intext2

-14 und -18 für Deutsch als Fremdsprache,

-12 und -15 für Englisch,

AdUnit urban-intext3

-21 für Spanisch und

AdUnit urban-intext4

-11 für Französisch.

Die Telefonzentrale unter der Nummer 06251 / 172960 ist ebenfalls geschaltet. red