Verwüstungen am Draisinenbahnhof

Mörlenbach. Vandalen haben zwischen Mittwochabend (02.06.) und Donnerstagmorgen (03.03.) in Mörlenbach am Draisinenbahnhof in der Weinheimer Straße gewütet. Außer, dass verschiedene Deko-Elemente und Schilder abgerissen wurden, wurden Tische und Bänke umgeworfen und eine Lagerhütte aufgebrochen. Für die Verfolgung der Anzeige werden noch Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Die Ermittler in Heppenheim (K 41) sind auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

