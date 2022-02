Verwirrung um die Corona-Zahlen

Wiesbaden/Bergstraße. Der Blick auf die Infektionszahlen im Kreis Bergstraße hat in den vergangenen Tagen für Verwirrung gesorgt. Nachdem sich die Angaben des Landratsamts für Donnerstag und Freitag stark von denen des Robert-Koch-Instituts (RKI) unterschieden, waren am Samstag im Corona-Bulletin des Hessischen Sozialministeriums plötzlich null neue Fälle für den Landkreis verzeichnet, am Sonntag dann 1322 positive Tests, die alle bisherigen Zahlen in den Schatten stellte.

Dementsprechend gab es auch ein Auf und Ab bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Am Freitag sank sie zunächst von 1425,0 am Tag zuvor deutlich auf 1305,1, um am Samstag aufgrund der null gemeldeten Fälle auf 1101,4 abzusacken. Am Sonntag schoss sie dann wieder auf 1433,9 hoch, auf diesem Niveau blieb sie am Montag mit 1341,3.

Gestern hat der Kreis Bergstraße dann auch die tatsächlichen Zahlen für das Wochenende – Freitag (11.) bis inklusive Sonntag (13.) – gemeldet. Danach gab es insgesamt 989 neue Corona-Infektionen.

Das Landratsamt meldete unter anderem 132 neue Infektionen aus Bensheim, aus Heppenheim 87, aus Lorsch 30, aus Lindenfels 24, aus Lautertal 22, aus Zwingenberg 20 und aus Einhausen 16. Hohe Fallzahlen wurden außerdem in Lampertheim (142) und Viernheim (111) registriert.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

4558 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 919 623. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1538,9. Insgesamt 8982 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind fünf mehr als am Vortag. jün/red