Verursacher von schwerem Verkehrsunfall geflohen

Odenwald. In der Nacht zum Samstag (27.11.) gegen 2.45 Uhr ereignete sich im Odenwald ein schwerer Verkehrsunfall mit erheblich verletzter Person und anschließender Flucht des verantwortungslosen Unfallfahrers. Das Unglück ereignete sich auf der B45 etwa auf Höhe des Michelstädter Bienenmarkt-Geländes, als zwei junge Männer zu Fuß am Fahrbahnrand in Richtung Erbach unterwegs waren und einer der beiden Fußgänger plötzlich von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw erfasst wurde und zur Seite geschleudert wurde. Der 21-Jährige musste mit schwerwiegenden Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden; Lebensgefahr besteht aber nicht. Sein Begleiter blieb

unversehrt. Der Fahrzeugführer muss den Zusammenstoß bemerkt haben, setzte aber dennoch seine Fahrt mit unvermindertem Tempo ohne sich um den verunfallten jungen Mann zu kümmern, fort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine dunkle, möglicherweise schwarze Limousine der Marke BMW. Das Fahrzeug muss am rechten Außenspiegel und gegebenenfalls auch im Bereich des rechten Kotflügel nicht unerheblich beschädigt sein. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum flüchtigen Fahrer machen kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter 06062/953-0 melden.

