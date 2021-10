Versuchter Überfall auf Supermarkt

Lampertheim. Nachdem ein bislang Unbekannter am Mittwochabend (27.10.) in Lampertheim versucht hat, einen Supermarkt in der Wilhelmstraße zu überfallen, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Unbekannte gegen 20 Uhr den Markt und begab sich auf direktem Weg zum Kassenbereich. Dort soll er die Kassiererin aufgefordert haben, die Kasse zu leeren. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er ein Messer in seiner Hand. Eine couragierte Zeugin in der Warteschlange ließ sich nach jetzigem Stand von dem Kriminellen nicht beirren und forderte diesen mit lauter Stimme auf, den Laden umgehend zu verlassen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Die Größe des Flüchtigen wurde auf circa 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt. Er soll um die 30 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einem grauen Jogginganzug und trug einen Beutel auf dem Rücken. Sein Gesicht soll er mit einem

maskenartigen Gegenstand, der einem Schal ähnelte, verdeckt haben.

Das Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer

06252/706-0 zu erreichen.