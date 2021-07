Versuchter Raubüberfall auf Taxifahrerin

Darmstadt. Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Taxifahrerin am Samstag (03.07.) in Darmstadt hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 24 Uhr waren zwei noch unbekannte Männer in das Taxi der 74-jährigen Fahrerin am Luisenplatz gestiegen und hatten sich in die Haasstraße fahren lassen. Nachdem die Frau gestoppt hatte, fragten die Täter, ob sie Geld wechseln könne. Als die Fahrerin verneinte, packte einer der Täter die Dame plötzlich an den Haaren, hielt ihr ein Messer an den Hals und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Als die Attackierte nach dem Messer griff und angab, ihren Geldbeutel nicht mitzuführen, flüchtete das kriminelle Duo sofort zu Fuß in Richtung Michaelisstraße. Zurück blieben ein großer Schrecken und Schnittverletzungen an der Hand, die die Weiterstädterin im Anschluss ärztlich versorgen lassen musste.

Das Kommissariat 35 hat ein Verfahren wegen des versuchten schweren Raubes eingeleitet. Die Ermittler fragen: Wem ist das Duo vor 24 Uhr im Bereich des Luisenplatzes aufgefallen? Wer konnte die Täter nach der Tat flüchten sehen? Beide Männer wurden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer der beiden war zum Zeitpunkte der Tat mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Nähere Details zur Personenbeschreibung liegen den Beamten derzeit nicht vor. Vor diesem

Hintergrund bitten sie Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Kriminalpolizei gegeben.