Versuchter Einbruch in Viernheimer Getränkemarkt

Viernheim. Auf einen Getränkemarkt in der Heidelberger Straße in Viernheim hatten es noch unbekannte Täter am Samstag (14.) abgesehen. Nach Angaben der Polizei versuchten sie sich gegen 4.20 Uhr gewaltsam Zugang in die Räume zu verschaffen, scheiterten aber und sie traten unverrichteter Dinge die Flucht an. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise, unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

