Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Weiterstadt. Der Versuch von unbekannten Kriminellen, in der Nacht zum Donnerstag in ein Fahrradgeschäft an der Rudolf-Diesel-Straße in Weiterstadt einzubrechen, verlief ohne Erfolg. Sowohl eine Zugangstür als auch ein Rolltor hielten den brachialen Hebelversuchen stand. Die Täter ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Zwar gelangten sie nicht in die Räume, jedoch verursachten sie durch ihr Vorgehen einen Schaden, der auf mindestens 3000 Euro geschätzt wird. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1