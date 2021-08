Versuchter Einbruch in Darmstädter Supermarkt / Polizei nimmt 40-jährigen Tatverdächtigen fest

Kriminalität. Nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Rüdesheimer Straße, konnte die Polizei in der Nacht zum Montag (23.8.) einen 40-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als der Einbruchsalarm des Supermarkts gegen 1 Uhr bei dem Sicherheitsdienst einging, wurde umgehend die Polizei alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll eine männliche Person durch Gewaltanwendung versucht haben, eines der Fenster zu öffnen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin er sich von der Örtlichkeit entfernte. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die Beamten einen Mann mit passender Beschreibung in einer Straßenbahn feststellen und im Anschluss festnehmen. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Insgesamt wird der Schaden auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.