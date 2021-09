Versuchter Einbruch in Bürogebäude von Hühnerfarm

Dieburg. Nach dem versuchten Einbruch noch unbekannter Täter in das Bürogebäude einer Hühnerfarm an der Darmstädter Straße in Dieburg hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Beamten des Kommissariats 41 grenzen ersten Ermittlungen zufolge die Tatzeit zwischen Freitagabend (10.9.) und Samstagmorgen (11.9.) ein. Bei ihrem - allerdings vergeblichen - kriminellen Vorhaben, in die Räume des Gebäudes zu gelangen, beschädigten die Täter die Eingangstür sowie mehrere Jalousien. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro beziffert. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 können Zeugen die Ermittler erreichen.

