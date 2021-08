Versuchter Einbruch bei Juwelier

Bensheim. In der Rodensteinstraße, nahe der Bundesstraße 47, versuchten Kriminelle in der Nacht von Sonntag auf Montag (02.) bei einem Juwelier einzubrechen. Mit Werkzeug wurde an der Tür gehebelt. Auch wurde erfolglos versucht, die gesicherte Glasscheibe einzuschlagen. Die Tür blieb zu und der Einbruchsalarm wurde ausgelöst. Ohne das Geschäft betreten zu haben, verschwanden die Unbekannten wieder. Die Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim weitergeführt. Wer gegen 2.35 Uhr Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06252/706-0 zu melden.

