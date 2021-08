Verständnis und Frust bei den Pendlern

Bergstraße. Der Streik der Lokführer hat in Hessen am Mittwoch zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Auch am Bensheimer Bahnhof sind zahlreiche Züge ausgefallen und Reisende mussten versuchen, kurzfristig umzuplanen.

Doch nicht immer war das noch möglich, wie beispielsweise Instagram-Nutzer _afseh_ schreibt: „Ich wollte nach Frankfurt fahren und konnte nicht umplanen. Jetzt habe ich 13 Euro aus dem Fenster geworfen.“ Generell zeigen sich die BA-Leser auf Instagram jedoch verständnisvoll. Ähnlich erging es stani_banani, der auf die Arbeit nach Frankfurt fahren musste: „Zwei Züge waren ausgefallen und ich stand sinnlos 35 Minuten am Bahnhof herum.“ Oefoef.93 betont beispielsweise, dass er es generell gut findet, dass gestreikt wird. Antoniajosefine2.0 wollte zur Uni: „Umplanen war nicht möglich“, schreibt sie. „Mehr Alternativen wären schön gewesen.“ Stubenhocker13 schreibt: „Ich finde die Ankündigung zu kurzfristig und die Forderung (600 Euro Corona-Bonus) überzogen.“

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hatte nach einer Urabstimmung ihre Mitglieder im Bahnkonzern am Dienstag zu einem Arbeitskampf aufgerufen (wir haben berichtet). Nach dem Start des Streiks im Güterverkehr am Dienstagabend, wird seit Mittwochmorgen der Fern- und Regionalverkehr für 48 Stunden bundesweit bestreikt. Für gestern und heute hat die Deutsche Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Die GDL fordert eine deutliche Corona-Prämie von 600 Euro und Einkommenssteigerungen von insgesamt 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten. ssr