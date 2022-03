Veronika Lindmayer sagt im Spätsommer Adieu

Bergstraße. Es braucht schon ein wenig Überredungskunst, um Veronika Lindmayer dazu zu bewegen, etwas über sich zu erzählen oder sich gar fotografieren zu lassen. Viel lieber steht und agiert die pädagogische Leiterin des Naturschutzzentrums Bergstraße (NZB) in der zweiten Reihe und spricht mit großer Empathie über Themen wie Umweltbildung, Artenschutz und die Modelleinrichtung an der Erlache selbst. Dass diese weit und breit ihresgleichen sucht, ist maßgeblich der Naturpädagogin und ihrem Team zu verdanken.

Dass die Powerfrau und Impulsgeberin ein echter Glücksgriff war und ist, steht fest. Mit ihrer Begeisterung, ihrem Wissen, ihrer Neugierde, ihrem Mut neue Aufgaben anzupacken, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrem Talent, Netzwerke zu bilden, hinterlässt sie ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger große Fußstapfen. Im Spätsommer geht Veronika Lindmayer in den wohlverdienten Ruhestand. Ihr selbst gesetztes Ziel, die Begegnung von Mensch und Natur zu vertiefen, Naturschützer und -nutzer, Kinder und Senioren zu vernetzen, hat sie erreicht. Sie sagt aber auch: „Man braucht einen langen Atem.“

Zurück nach Würzburg

Am Sonntag Eiszeitfest an der Erlache Beim Eiszeitfest wollen wir uns mit unserer Umgebung und ihrem Werden auseinandersetzen“, schreibt das Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) in seinem Jahresprogramm. Nach einer coronabedingten Pause kann das besonders bei Familien beliebte Eiszeitfest im Rahmen der Reihe „BA-Natürlich“ in diesem Jahr wieder auf dem Gelände des NZB An der Erlache stattfinden. Dazu laden die Veranstalter am Sonntag, 3. April von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein. Neben Informationen über die Entstehung des Rieds und der Besichtigung der Förderanlagen des benachbarten Kieswerks können sich kleine Gruppen mit der Fähre zum Schwimmbagger „Paulina“ schippern lassen. Rund um das Naturschutzzentrum werden Workshops über die Entstehung der Landschaft, der Eiszeit und der Fossilien angeboten. Gleichzeitig wird am Nachmittag das neue Eiszeitlabor Rohr eingeweiht. Dank der guten Kooperation mit dem Nachbarn hat sich das NZB-Team dazu entschlossen, die Bibliothek in einen Forscherraum umzuwandeln. Für Getränke und Speisen ist ebenfalls gesorgt. gs

Zusammen mit ihrem Mann Gerhard Eppler verlässt sie die Bergstraße in Richtung Würzburg, dorthin wo ihre Wurzeln sind. Ihr Dank gilt schon jetzt der Geschäftsleitung des NZB und den Gesellschaftern für deren Vertrauen und Freiheit ,„aus dem Vollen schöpfen zu können, Grenzen zu erfahren, Versuche zu akzeptieren und dafür, dass wir unsere Kreativität und unsere Talente entwickeln durften.“ Sie nennt es einen „emotionalen Prozess“: „Wir haben es besser gemacht, als ich mir das je vorgestellt habe.“ Gleichzeitig dankt sie allen Kooperationspartnern und insbesondere auch allen Mitarbeitern und Referenten.

22 Jahre ist es her, dass die seinerzeit selbstständige Naturpädagogin erstmals davon hörte, dass an der Bergstraße ein Naturschutzzentrum, das es in vergleichbarer Art bis heute in der gesamten Region nicht gibt, gebaut werden soll. Von 17 Bewerbern erhielt Veronika Lindmayer den Zuschlag und das Vertrauen des Leiters der Unteren Naturschutzbehörde, Michael Zanger. Ein Konzept musste her, ein Wirtschaftsplan erstellt werden und viele andere Dinge mehr. Eine halbe Stelle war ihr ab dem Jahr 2003 sicher (2004 wurde das NZB eröffnet), vor acht Jahren wechselte sie auf eine volle Stelle.

„Wir haben seinerzeit Neuland betreten“, so Lindmayer, die anfangs in enger Zusammenarbeit mit einer Sekretärin und drei 450-Eurokräfte den Grundstein für das Vorzeigeobjekt gelegt und alle Strukturen selbst entwickelt hat. An den Alleinstellungsmerkmalen – gemeinnützig, wirtschaftlich und ehrenamtlich – hat sich in all den Jahren nichts geändert. „Wir sind flexibel aufgebaut“, so Lindmayer, „sogar Hochzeiten, Geburtstage und Taufen kann man bei uns feiern.“ Und immer mehr Unternehmen buchen die Einrichtung als „Mehrwert“ für ihre Angestellten.

Wie sehr sich Familien und Kinder, Schulklassen und Kindergartengruppen im Naturschutzzentrum und dem dazu gehörigen Freigelände wohl fühlen, wie gern sie hier her kommen, zeigt die große Resonanz nicht nur bei den Ferienspielen, den Klimafüchsen und den großen Festen mit Tagen der offenen Tür, sondern auch bei vergleichbar kleineren Veranstaltungen.

Ihr sei es immer wichtig gewesen, Kindern Mut und Hoffnung zu machen und einen offenen und vertrauensvollen Umgang zu pflegen. „Kinder sind unsere Vorbilder“ bekräftigt Veronika, die von insbesondere von den Kleinen bei ihrem Vornamen genannt wird. Und sie fährt fort, „dass es für uns Erwachsene nie zu spät ist, dazu zu lernen“. Auf die Frage, was sie nach ihrem Abschied aus dem Naturschutzzentrum am meisten vermissen wird, gibt Veronika Lindmayer eine klare Antwort: „Die Stimmen der Kinder.“

