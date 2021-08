Vermisster Senior wieder zurück

Hammelbach. Ein 72-jähriger Bewohner eines Altenheims aus dem Thorweg, Ortsteil Hammelbach, ist am Samstagvormittag im Gaßbachtal aufgefunden worden. Nachdem der Senior seit 4. August vermisst wurde, suchten neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Grasellenbach und Hammelbach, das Technische Hilfswerk Viernheim sowie Mantrailer und Flächensuchhunde nach dem Vermissten. Am Samstagvormittag wurde ein Grundstücksbesitzer auf den 72-Jährigen aufmerksam, als im Bereich seiner Scheune Geräusche zu vernehmen waren. Der Vermisste wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

