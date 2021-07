Vermisster Mann wurde zuletzt in Darmstadt gesehen

Südhessen. Seit Mittwochnacht gegen 1 Uhr wird der 60-jährige Matthias L. aus Dielheim vermisst. Die bisherigen polizeilichen

Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes, weshalb das Polizeipräsidium Mannheim nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Matthias L. wurde zuletzt am Mittwoch gegen 00:40 Uhr im Bereich Pupinweg in

Darmstadt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt wollte er sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Heimweg nach Dielheim machen, wo er jedoch nie ankam. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Matthias L. in einer

hilflosen Lage befindet.

Der 60-Jährige wird wie folgt beschrieben: ca. 183 cm groß, kräftige Statur, blaue Augen, kurze/ braun-graue Haare mit deutlichen Geheimratsecken, grünes T-shirt, schwarze Arbeitshose und dunkle Schuhe.

Personen die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 zu melden oder sich unter dem Polizeinotruf 110 an die Polizei zu wenden.