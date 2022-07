Vermisster Mann tot aus See geborgen

Egelsbach. Ein seit Dienstag vermisster Mann ist am Mittwochnachmittag tot aus dem Egelsbacher See im Landkreis Offenbach geborgen worden. Die Leiche des 20-Jährigen aus Neu-Isenburg konnte mit Hilfe eines Ortungsbootes der Feuerwehr gefunden werden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Man gehe weiterhin von einem Unfall aus. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen beim Baden an einem unerlaubten Platz mit seiner Luftmatratze untergegangen und ertrunken sein, da er nicht schwimmen konnte.

