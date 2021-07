Vermisster 61-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Odenwald. Seit dem gestrigen Donnerstag (08.07.), 11 Uhr, wurde ein 61-Jähriger aus einer Pflegeeinrichtung im Kammersänger-Joachim-Sattler-Weg in Affolterbach vermisst. Die gesuchte Person konnte gegen 16.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs in

Neckarsteinach wohlbehalten aufgefunden und in die Einrichtung zurückgebracht werden, teilt die Polizei mit.

