  Vermisster 57-Jähriger aufgefunden

Odenwald. Seit Donnerstagnachmittag (04.03.) war aus einem Pflegeheim in Grasellenbach ein 57-jähriger Mann vermisst worden (wir haben berichtet). Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, die in der Nacht zunächst unterbrochen werden mussten, konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden. Bei der Fortsetzung der gemeinsamen Suche von Polizei, Einsatzkräften der Feuerwehr und des THW sowie der Rettungshundestaffel Bergstraße-Odenwaldkreis am heutigen Morgen, wurde der

57-Jährige schließlich gegen 10.45 Uhr, im Bereich eines Natursteine-Steinbruchs entdeckt. Der aufgefundene Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen keine ernsthaften Verletzungen, war aber unterkühlt. Er wurde zurück in das Pflegeheim gebracht.

