Mannheim. Die vermisste 44-Jährige, die am Dienstagnachmittag aus einem Pflegeheim in Mannheim-Neckarau verschwunden war, ist wohlbehalten zurückgekehrt. Zum Hintergrund des Verschwindens der Frau können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften konnten am Dienstagabend gegen 22 Uhr eingestellt werden.

