Vermehrt Corona-Fälle bei den 16- bis 25-Jährigen an der Bergstraße

Von Sina Roth

Bergstraße. Seit dem heutigen Donnerstag gelten die neuen Regeln der Landesverordnung, wie Landrat Christian Engelhardt in der jüngsten Corona-Pressekonferenz berichtet.

Damit wurde, so der Landrat, ein relativ komplexes Konstrukt, das oftmals schwierig nachvollziehbar gewesen sei, jetzt durch ein verhältnismäßig einfacher nachvollziehbares Konzept abgelöst. „So gibt es jetzt einige Lockerungen, die sich allerdings nicht mehr an der Inzidenz orientieren.“ Die Inzidenz verliere dadurch dramatisch an Bedeutung in Bezug auf Maßnahmen. „Und das ist gut so“, betont Engelhardt, denn er und seine Kollegen haben dies schon seit längerer Zeit gefordert.

Bislang war die Sieben-Tage-Inzidenz das entscheidende Kriterium für die Festlegung von Corona-Maßnahmen. Aufgrund des Impffortschritts blickt Hessen jetzt aber vor allem auf die Kapazitäten des Gesundheitswesens.

In einem zweistufigen Eskalationsstufenkonzept sind nun die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenbelegung Indikatoren für weitreichendere Schutzmaßnahmen. Die Hospitalisierungsinzidenz beschreibt dabei, wie viele Personen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus landesweit neu aufgenommen wurden. Die Gesamtbettenbelegung und auch die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen werden genauso wie die Zahl der vollständig gegen eine Corona-Erkrankung geimpften Personen als weitere Faktoren weiterhin berücksichtigt und beobachtet.

„Wichtig ist, dass es jetzt um den hessenweiten Schnitt geht“, erklärt Engelhardt. Das erkläre sich dadurch, dass die für Regelungen bislang maßgebliche Inzidenz und das Infektionsgeschehen weitgehend lokal voneinander abgrenzbar war. Das habe sich beispielsweise an den Infektionszahlen an den Schulen gezeigt, die je nach Region teilweise früher oder später nach den Sommerferien gestiegen seien.

„Bei den Patientenströmen ist das anders, da diese gesteuert werden“, so Engelhardt. Beispielsweise seien nach wie vor auch Bergsträßer in anderen Krankenhäusern und umgekehrt. Daher müsse man jetzt weiter greifen - „und deswegen geht es um die landesweite Hospitalisierungsinzidenz und die landesweiten Zahlen der Intensivpatienten.“

Allgemeinverfügungen aufheben

Die Inzidenz im Kreis Bergstraße gebe daher jetzt nur noch auf das Infektionsgeschehen vor Ort Aufschluss.

Aktuell sei Hessen nach dem neuen Konzept in der Grundstufe. „Das Land regelt dann den Übergang zwischen den einzelnen Stufen“, so der Landrat. „Deswegen werden auch die Allgemeinverfügungen des Kreises aufgehoben, da jetzt das Land regelt, was gilt.

Zu den Erleichterungen durch die neuen Regeln zähle beispielsweise, dass nur noch in Innenbereichen von Veranstaltungen, Freizeiteinrichtungen, Museen, Sportstätten, Gaststätten (außer Kantinen für Betriebsangehörige) und bei körpernahen Dienstleistungen die 3-G-Regel gelte, in den Außenbereichen entfalle sie. Die Ausnahme bilden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen - dann ist ein Negativnachweis vorzulegen.

„Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, 2G einzuhalten“, so Engelhardt. Veranstalter und private Betreiber haben die Möglichkeit, ausschließlich Geimpfte und Genesene einzulassen. Auch das Personal muss sich an die 2G-Regel halten. Dann entfallen wesentliche coronabedingte Einschränkungen wie die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkungen. Diese neue Möglichkeit sei vor allem eine Option für diejenigen, die bislang aufgrund von zu geringer Kapazitäten oder baulichen Schwierigkeiten noch geschlossen haben mussten und jetzt wieder öffnen können.

„Das Impfen ist weiterhin ein wesentliches Instrument, um weiter zur Normalität zurückzukehren“, so Engelhardt. Das Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim sei noch bis Ende September in Betrieb und es bestehe die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Im Anschluss an den 30. September werde der Betrieb auf mobile Teams reduziert. „Erfreulich ist, dass es jetzt auch wieder mehr Erstimpfungen gibt“, so Engelhardt. Über 100 seien es jeweils in den vergangenen Tagen gewesen. Derweil seien außerdem mobile Impfteams mit den Drittimpfungen in Pflegeeinrichtungen beschäftigt.

Die Gesundheitsdezernentin Diana Stolz betont, dass die Inzidenz immer noch ein Parameter sei, jetzt jedoch einer unter vielen, der Auskunft über das Infektionsgeschehen gibt.“

Entspanntere Situation in Schulen

„Aktuell beträgt die Inzidenz nach den Werten des Robert-Koch-Instituts 88,9“, berichtet sie. Nach einer ganzen Zeit, in der der Kreis um die 100 gependelt sei, liege der Wert für die Bergstraße jetzt erstmals wieder unter 90. Derzeit sei landesweit ein Abwärtstrend zu verzeichnen.

„Momentan spielt sich das Infektionsgeschehen vor allem bei den Jüngeren ab“, so Stolz. „Das Durchschnittsalter liegt momentan bei 31 Jahren und damit deutlich unter dem bisherigen Infektionsgeschehen. So niedrig waren wir noch nicht von den Jahren her“, berichtet sie. Dabei seien das jedoch bei weitem nicht alles Schüler. „Die Gruppe mit der höchsten Inzidenz ist die der 16 bis 25-Jährigen: Bei ihnen liegt die Inzidenz über 200.“ In den Altersgruppen der Null bis 15-Jährigen, ebenso wie der der 26 bis 40-Jährigen liege über 100. Bei den Bergsträßern über 40 Jahren liegen die Werte mindestens unter 50 „und gehen teilweise bis zu null“, so die Gesundheitsdezernentin. „Bis 40 Jahre liegen wir also deutlich höher und dann dreht es sich um und ist niedriger als im Schnitt der Pandemie.“

Die verschärften Schultestungen in den Präventionswochen haben sich bewährt, so Stolz: „In der ersten Schulwoche hatten wir rund 50 positive Schultests und in der zweiten Woche waren es 75 positive Schnelltests. Hier sprechen wir aber von Beginn der zweiten Woche.“ Inzwischen seien die Zahlen deutlich niedriger.

Infektionsketten seien so schnell erkannt worden. Schwieriger sei das bei denjenigen, die gerade aus der Schule raus sind und somit nicht regelmäßig getestet werden.

Derweil seien 31 Schulen mit jeweils einer bis acht Personen betroffen. Außerdem neun Kitas mit jeweils einer bis zwei Betroffenen. Eine Pflegeeinrichtung sei noch betroffen. „Sie gilt aber als verlaufspositiv. Seit Anfang September sind hier keine weiteren Fälle mehr verzeichnet worden und die Einrichtung bereitet sich langsam auf die Endisolierung vor.“ Das RKI werde sich im Nachgang noch einmal die Einrichtung in Rimbach anschauen, um möglicherweise Rückschlüsse daraus zu ziehen.

„Momentan ist eine Person in intensivmedizinischer Behandlung und das Durchschnittsalter aller Stationären liegt bei 58 Jahren. Mit Blick auf die Zahl der Impfdurchbrüche seien jetzt wieder deutlich mehr Personen betroffen, die nicht geimpft sind. Bei ihnen liege die Inzidenz über 200. Bei den Geimpften pendle die Zahl um die 20 in den vergangenen zwei Wochen.

Außerdem seien im Kreis aktuell zwei Gemeinschaftsunterkünfte betroffen mit jeweils einer Person. Die bei der Bußgeldstelle gemeldeten Verfahren seien von 1831 auf 1851 gestiegen.