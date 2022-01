Verletzte und Tote nach Schüssen in Heidelberger Hörsaal - Täter soll Student gewesen sein

Heidelberg. Ein bewaffneter Mann hat am Montagmittag in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld in Heidelberg das Feuer eröffnet und andere Personen verletzt. Ein Opfer erlag seinen Verletzungen. Auch der Täter ist inzwischen tot, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann bei laufender Vorlesung in einem Hörsaal der Universität im Neuenheimer Feld mit einer Langwaffe um sich geschossen und dabei vier Personen zum Teil schwer verletzt haben. Eine Person sei später seinen schweren Verletzungen erlegen, hieß es am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Sicherheitskreisen.

Anschließend sei der Täter in den Außenbereich geflüchtet. Der Mann soll nach Informationen der dpa selbst Student gewesen sein. Er habe mehrere Langwaffen bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben. Unter einer Langwaffe ist nach Definition eine Schusswaffe mit langem Lauf, also ein Gewehr, zu verstehen. Den Hörsaal habe er gegen 12.30 Uhr betreten, teilte eine Mitarbeiterin mit.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Polizei erklärte: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus." Nach ersten Erkenntnissen habe er auch keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Zur Sicherheit wurde das Gelände aber weiter abgesucht. In einer Mitteilung von 15.11 Uhr schrieb die Polizei: "Derzeit ist keine Gefahrenlage mehr gegeben." Die Ermittlungen vor Ort liefen auf Hochtouren. Ein Bürgertelefon für Angehörige wurde eingerichtet: 0621 174 5055. Zur Identität der Verletzten und des Täters gab es zunächst keine weiteren offiziellen Angaben.

War die Tat ein Amoklauf?

Nähere Informationen zum Täter oder seinen Motiven lagen am Montag nicht vor. Auch war der Polizei zu einem möglichen Bekennerschreiben zunächst nichts bekannt, wie die Beamten auf Twitter mitteilten. Die Stadt Heidelberg bezeichnete den Täter auf Twitter jedoch als Amokläufer.

Neuenheimer Feld weiträumig abgesperrt

Die Polizei hatte zuvor mehrere Verletzte im Neuenheimer Feld in Heidelberg gemeldet. Die Beamten seien im Großeinsatz vor Ort, hieß es. Auch zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Das Neuenheimer Feld wurde weiträumig abgesperrt, Passanten und Autofahrer gebeten, das Gebiet weiträumig zu umgehen beziehungsweise zu umfahren. Wie Mitarbeiter vor Ort mitteilten, waren auch das SEK und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Auch die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe meldeten, dass das Neuenheimer Feld wegen des Polizeieinsatzes großräumig gesperrt war. Die Linien 20, 21, 24, 29, 31, 32 und 37 fuhren nicht in diesen Bereich. Zwischen der Haltestelle Hans-Thoma-Platz und der Haltestelle Betriebshof wurden während des Einsatzes keine Haltestellen angefahren. Fahrgäste wurden gebeten, auf Durchsagen zu achten.

OB Würzner: "Fürchterlicher Tag für uns alle"

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner äußerte sich über Facebook: "Liebe Heidelberginnen und Heidelberger, der heutige Tag ist ein fürchterlicher für uns alle." Die Situation sei undurchsichtig, deswegen bitte er Bürger, den Anweisungen der Polizei zu folgen und keine vorzeitigen Spekulationen und Gerüchte zu verbreiten.

Staatssekretärin Franziska Brandtner, die für die Grünen bei der Bundestagswahl das Direktmandat in Heidelberg geholt hat, schreibt auf Twitter: "Meine Anteilnahme in dieser furchtbaren Situation. So furchtbar. Ich bin fassungslos."