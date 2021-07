Verkohltes Essen löst Großeinsatz in Bensheim aus

Bensheim. Martinshörner tönten am Dienstag um die Mittagszeit durch die Bensheimer Innenstadt. Aufmerksame Mitarbeiter einer Arztpraxis hatten Rauch aus einem Fenster des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Rodensteinstraße/Promenadenstraße austreten sehen und die Feuerwehr alarmiert.

Da vermutet werden musste, dass auch Menschen in Gefahr sind, rückten die Feuerwehren Bensheim und Auerbach mit neun Fahrzeugen, inklusive Drehleiter, und 42 Einsatzkräften aus. Letztlich stellte sich heraus, dass ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen und die Wohnung verlassen hatte. Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen, da unklar war, ob sich noch Menschen in den Räumen befinden. Wie Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn berichtet, war die Wohnung „ordentlich verqualmt“ und musste ausgiebig gelüftet werden, ist aber weiterhin bewohnbar. Die B 3 wurde während des Einsatzes voll gesperrt.

Wenige Stunden später eilten Karn und Kollegen aus Bensheim, Schönberg und Wilmshausen zu einem Unfall in Schönberg auf der B 47. Dort war ein Fahrer aus ungeklärter Ursache auf Höhe der Nussallee von der Fahrbahn abgekommen, auf ein parkendes Auto geprallt und auf die Seite geworfen worden. Die Befürchtung, der Fahrer sei in seinem Auto eingeklemmt und müsste von der Feuerwehr befreit werden, bestätigte sich jedoch nicht. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, das Unfallauto abgeschleppt. Die B 47 war während des Einsatzes gesperrt.

