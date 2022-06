Verkehrsunternehmen in Hessen erwarten regen Betrieb am Pfingstwochenende

Hessen. Über das Pfingstwochenende erwarten die Verkehrsunternehmen in Hessen nach dem Start des 9-Euro-Tickets ein erhöhtes Passagieraufkommen. "Es sind schon deutlich mehr Leute unterwegs als an einem normalen Feiertagswochenende", teilte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) am Freitag mit.

Die Deutsche Bahn berichtete von einem für den Feiertagsverkehr "normalen Betriebsstart". Die genaue Auslastung über das Wochenende sei noch nicht abzusehen und hänge auch vom Wetter ab, teilte eine Sprecherin mit. Insbesondere auf touristischen Strecken könnten die Züge voller werden. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund erwartet ebenfalls eine höhere Nachfrage auf Strecken in Ausflugsregionen sowie auf RE-Linien.

Da Kapazitäten nur bedingt ausgeweitet werden könnten und die Fahrradmitnahme begrenzt sei, empfiehlt der Verkehrsverbund, auf Randzeiten auszuweichen. Im NVV-Gebiet würden an Wochenenden die Kapazitäten teils durch längere Züge erhöht, hieß es.

Mit 9-Euro-Tickets können Fahrgäste im jeweiligen Monat im öffentlichen Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Die Monatskarten sind für Juni, Juli und August erhältlich.

