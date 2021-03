  Verkehrsunfall zwischen Griesheim und Pfungstadt

Südhessen. Am frühen Dienstagnachmittag (16.03.) kam es auf der L 3303 (verlängerte Oberndorfer Straße) zwischen Griesheim und Pfungstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Mann aus Griesheim hatte mit seinem VW Golf von einem Feldweg (Nähe Wasserwerk) auf die L 3303 in Richtung Griesheim auffahren wollen. Hierbei übersah er ein 58-jährige Frau aus Pfungstadt, die mit ihrem Pkw aus Griesheim in Richtung Pfungstadt fuhr. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen hatte die Pfungstädterin keine Chance mehr zu reagieren und fuhr fast ungebremst in den Golf des Griesheimers, der zusammen mit seiner 78-jährigen Ehefrau unterwegs war. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und wurden vorsorglich mit leichten Blessuren ins Krankhaus gebracht. Die schwerbeschädigten Pkw blockierten beide Fahrspuren, so dass die L 3303 für eine Stunde vollgesperrt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei aus Pfungstadt und Griesheim waren auch die Kommunalpolizei, drei Rettungswagen, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Griesheim und zwei Abschleppwagen aus Griesheim/Pfungstadt im Einsatz.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren