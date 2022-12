Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Pfungstadt. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Freitag gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich der L3303/B426 ereignet hat. Eine 28-jährige Pfungstädterin befuhr mit ihrem Pkw der Marke VW die L3303 aus Griesheim kommend in Fahrtrichtung Pfungstadt. Im Kreuzungsbereich zur B426 kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 64-jährigen Mannes aus Biblis. Dieser befuhr mit seinem VW samt Anhänger die L3303 aus Pfungstadt kommend und beabsichtigte nach links auf die B426 in Richtung A67 einzubiegen. Beide Beteiligten gaben an, den Kreuzungsbereich bei "Grün" befahren zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt (Telefon: 06157/9509-0) zu melden.

