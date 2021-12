Verkehrsunfall: Vier Personen leicht verletzt

Hessen. Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend vier Personen in Viernheim leicht verletzt worden. Der Unfall passierte auf der Heddesheimer Straße, wie die Polizei mitteilte. Ein 23-jähriger Autofahrer aus der Bergstraße hatte gegen 20.40 Uhr beim Linksabbiegen auf die Autobahn einen entgegenkommenden Pkw mit einem 31-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Allerdings erlitten deren Mitfahrer im Alter von 13 bis 62 Jahren leichte Verletzungen und wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt über 10 000 Euro. Die Heddesheimer Straße musste bis etwa 22.30 Uhr gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1