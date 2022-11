Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Weinheim. Am Samstag (12.11.) gegen 11 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet Weinheim ein Verkehrsunfall mit dem Öffentlichen Personennahverkehr. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer hatte laut Polizei verbotswidrig mit seinem Opel Insignia im

Bereich der Mannheimer Straße/Werderstraße über dem Gleisbereich gewendet und dabei vermutlich in Folge von Unachtsamkeit die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn übersehen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand jedoch nur ein Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zu

größeren Ausfallzeiten des Straßenbahnverkehrs kam es nicht.