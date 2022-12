​​​​​​​Verkehrsunfall mit Sachschaden in Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Dieburg. Am gestrigen Freitagnachmittag ist ein hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt-Dieburg entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich L3303/B426. Eine 28-jährige VW-Fahrerin fuhr in Fahrtrichtung Pfungstadt während der 64-jährige VW-Fahrer samt Anhänger links in Richtung der Autobahn 67 einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich zur B426 kam es dann zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten gaben an, bei „Grün“ gefahren zu sein. Der Gesamtschaden wird auf rund 6500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

