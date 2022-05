Verkehrsunfall in Pfungstadt mit schwer verletztem Fahrschüler

Pfungstadt. Am Dienstag (17.05.) gegen 11 Uhr ist es in der Werner-von-Siemens-Straße in Pfungstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 65-jähriger Fahrschüler schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrschüler nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mit Schrittgeschwindigkeit gegen einen Zaun und stürzte.

Der zunächst bewusstlose Fahrer wurde durch einen Zeugen sowie die später eingetroffenen Rettungskräfte erfolgreich reanimiert und im weiteren Verlauf zur intensiv-medizinischen Behandlung in ein Darmstädter Krankenhaus verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein medizinischer Hintergrund unfallursächlich gewesen sein.

