Verkehrsunfall in Michelstadt – Pkw überschlagen auf dem Dach gelandet

Michelstadt. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Michelstadt hat sich ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 35-Jährige gegen 4.30 Uhr in der Relystraße von der Fahrbahn ab. Laut den Beamten konnte ein leichter Alkoholgeruch festgestellt werden. In Folge eines Testes ergab sich ein Wert von über 0,8 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin eingezogen und eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall wurde zusätzlich ein Zaun, ein Verkehrszeichen und ein weiterer abgestellter Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 13.500 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Michelstadt im Einsatz.

