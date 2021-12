Verkehrsunfall bei Weinheim mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Weinheim. Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der B 6 bei Lützelsachsen. Eine 34-jährige Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bergstraße (B 3) in Richtung Weinheim unterwegs, wie die Polizei berichtet. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet sie in Höhe der Etzwiesenstraße in den Gegenverkehr und stieß mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen. Dabei zog sich die Fahrerin des Peugeot leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeikräfte an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

