Verkehrsunfall auf B291 – 78-Jährige achtet nicht auf Gegenverkehr

Oftersheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B291 in Oftersheim hat eine 78-jährige Frau nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau mit ihrem Honda auf Höhe der Einmündung zur L544 nach links abbiegen, worauf sie mit einem entgegenkommenden Audi eines 43-Jährigen kollidierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierbei wurde auch der Wagen eines 39-Jährigen beschädigt. Dieser wartete mit seinem Fahrzeug an der Einmündung und wollte eigentlich in Richtung Schwetzingen auf die B291 einbiegen. Bei dem Unfall wurden zwei beteiligte Personen leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.