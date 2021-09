Verkehrsschilder mit Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Lampertheim. Bei einem Unfall am Freitagabend auf der L3110 hat ein Fahrzeug zwei Verkehrszeichen beschädigt. Laut Polizei fuhr der unbekannte Fahrer zwischen 20.30 und 20.52 Uhr in Höhe der Anne-Frank-Straße über eine Verkehrsinsel. Dadurch wurden sowohl die dort aufgestellten Schilder als auch das Fahrzeug des Verursachers beschädigt: An der Unfallstelle wurden Teile der Frontstoßstange und ein Nebel-scheinschwerfer aufgefunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich ersten Ermittlungen nach um einen weißen BMW der 5er Reihe (Bj. 2010-2013). Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Lampertheim unter 06206/94400 zu melden.