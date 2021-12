Verkehrsbehinderungen wegen Leitungsbau

Darmstadt. Die e-netz Südhessen verlegt in Darmstadt auf dem TZ-Gelände Rhein-Main Fernwärmeleitungen, um neue Kunden an das Netz anzuschließen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 13. Dezember 2021, und dauern voraussichtlich bis zum 22. Dezember. Während der Bauarbeiten muss die Versorgung nicht unterbrochen werden. Es kann im Zuge der Arbeiten zu zusätzlichem Lärm, Verkehrsbehinderungen und Halteverboten kommen. Die Deutsche-Telekom-Allee wird bis zur Kreuzung Ida-Rodes-Straße von der Rheinstraße aus kommend zur Einbahnstraße. Die Ida-Rodes-Straße wird von der Deutsche-Telekom-Allee kommend zur Einbahnstraße. Die Zufahrt zum Telekom-Parkhaus ist weiterhin von der Rheinstraße kommend über den Pupinweg möglich. Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen informiert die e-netz Südhessen über die App e-netz Ticker und auf www.e-netz-suedhessen.de.

