Verkaufsstart des Deutschlandtickets in Hessen

Hessen. In Hessen und deutschlandweit hat am Montag der Verkauf des Deutschlandtickets begonnen. "Es ist ein historischer Tag", sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Frankfurt, wo er zum Verkaufsstart die Vertriebsstelle des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) am Hauptbahnhof besuchte. "Wir hoffen, dass wir viele neue Kundinnen und Kunden gewinnen und ein neues Zeitalter des öffentlichen Personennahverkehrs beginnt."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Der Verkauf ist besser angelaufen, als wir gedacht haben", sagte Knut Ringat, Geschäftsführer des RMV. Bis zum Mittag seien bereits 10 000 Tickets verkauft worden. "Ich gehe davon aus, dass es bis heute Abend 20 000 bis 25 000 Tickets alleine im RMV sein werden", erklärte Ringat.

Ab 1. Mai ermöglicht das Deutschlandticket für einen Einführungspreis von 49 Euro monatlich bundesweite Fahrten im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse. Geringverdiener sollen in Hessen ab Anfang August ein günstigeres Deutschlandticket für 31 Euro kaufen können.