Darmstadt/Bergstraße. Darmstadt/Bergstraße. Die Polizei ermittelt aktuell gegen fünf Tatverdächtige, die Cannabis-Pflanzenmaterial in sogenannten CBD-Automaten verkauft haben sollen.

AdUnit urban-intext1

In diesem Zusammenhang führten die Ermittler nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Dienstag bereits Mitte Februar und an diesem Montag zahlreiche Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen sowie den dazugehörigen Automaten durch - im Bereich Darmstadt, Groß-Zimmern, Rodgau, Höchst, Lorsch, Bensheim, Rimbach, Birkenau, Bad Homburg und den Hochtaunuskreis sowie in Rheinland-Pfalz in Wöllstein und Gau-Bickelheim. Die Ordnungshüter stellten hierbei unter anderem 3709 Cannabisblüten, 1,5 Kilogramm Cannabisprodukte sowie rund 1600 Euro mutmaßliches Dealergeld sicher.

Die Strafverfahren richten sich aktuell gegen insgesamt vier Betreiber, darunter vier Tatverdächtige aus Darmstadt und einen Mann aus Bensheim. Schriftliche Anordnungen, die umstrittene Verkaufsware aus dem Sortiment zu nehmen, hatten die Verdächtigen nicht befolgt und die als illegal eingestufte Ware weiter angeboten. pol