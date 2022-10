Verfassungsschutzchef soll neuer Landespolizeipräsident werden

Hessen. Der hessische Verfassungsschutzchef Robert Schäfer soll neuer Landespolizeipräsident werden. Innenminister Peter Beuth (CDU) habe Schäfer als Nachfolger von Roland Ullmann vorgeschlagen. Der Vorschlag stehe aber noch unter dem Vorbehalt des Kabinettsbeschlusses, teilte das Innenministerium am Dienstag in Wiesbaden mit. Der bisherige Landespolizeipräsident Ullmann war im September in den Ruhestand verabschiedet worden. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Personalie berichtet.

