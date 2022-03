Zum dritten Mal saß die Bensheimerin Rosaria (Rosa) G., die obdachlos war und in einem Smart gelebt hat, jetzt im Zuge eines Bußgeldverfahrens in einem Saal des Amtsgerichts in Bensheim. Und noch immer ist kein Ende in Sicht.

Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben (wir haben berichtet). Die Angeklagte soll ein für sie geltendes Haltungsverbot

...