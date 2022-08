Vereinzelt Regen in Hessen erwartet

Hessen. Zu Wochenbeginn werden in Hessen gebietsweise Schauer und Gewitter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit lokal eng begrenztem Starkregen von um die 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde sowie stürmischen Böen von etwa 70 Kilometer pro Stunde. Besonders am Nachmittag und Abend kann es gewittrig werden. Ein Tiefdruckeinfluss führt demnach feuchtere Luft aus dem Südwesten ins Land. Tagsüber bleibt es bewölkt mit Höchstwerten von 25 bis 29 Grad und bis 22 Grad in Hochlagen.

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es laut DWD wechselnd bewölkt und heiß mit Temperaturen von bis zu 32 Grad. Am Dienstag ist demnach nicht mit Niederschlag zu rechnen. Am Mittwoch könne es wieder vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen.

