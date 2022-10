Vereinsleben in Lorsch hat nach der Corona-Pause Fahrt aufgenommen

Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Lorscher Obst- und Gartenbauvereins (OGV) im Paul-Schnitzer-Saal erinnerte der Vorsitzende Klaus Eberle daran, dass er erst vor einem Jahr als Nachfolger von Bernhard Vonderheid in dieses Amt gewählt wurde. Dieser habe ihm einen gut geführten Verein mit sehr soliden Finanzen übergeben, was ihm die Arbeit in den ersten Monaten erleichtert habe.

...