Vereine für Engagement in Corona-Zeit ausgezeichnet

Hessen. In einem Landeswettbewerb für besonderes Engagement in Corona-Zeiten sind zwei Vereine aus der Region Gießen sowie die Diakonie Kassel ausgezeichnet worden. Insgesamt habe es rund 400 Projekte gegeben, teilte die Krankenkasse DAK in Frankfurt am Dienstag zu ihrem Wettbewerb "Gesichter für ein gesundes Miteinander" mit.

In der Kategorie "Gesundheit" siegte der Gießener Nordstadtverein, der übergewichtigen Menschen wöchentliche Treffen inklusive Coaching anbietet. Der Verein Lich Basketball nahe Gießen unterstützt mit seinem Projekt "Guides in der Corona-Krise" Menschen etwa beim Einkaufen, dafür wurde er in der Kategorie "Gesellschaft" ausgezeichnet.

Der Sieg im Bereich "Digitalisierung" ging an die Diakonie Kassel für ihr Filmprojekt "Ein bewegter Alltag", mit dem ältere und eingeschränkte Menschen zu mehr Bewegung motiviert werden sollen. Im Juni sollen aus allen Landessiegern die Bundesgewinner gekürt werden.