Vereine erhalten Geld für ein Flugzeug, Flutlicht und Turngeräte

Bergstraße. Die Förderrunde aus dem vierten Quartal 2021 – dem Zeitpunkt der Antragstellung – fiel erneut etwas geringer aus. Denn die Corona-Krise hat die Vereine noch immer fest im Griff. Zwar hat sich mit den Lockerungen der Trainings- und Spielbetrieb nach der Hochphase der Pandemie wieder normalisiert, doch in vielen Vorständen agiert man derzeit eher vorsichtig, was die Zukunftsplanungen angeht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende des Sportkreises Bergstraße, Günter Bausewein, könnte sich vorstellen, dass die Zuschüsse aus dem Vereinsförderungsfonds des Landessportbunds Hessen demnächst noch niedriger ausfallen könnten. Nicht wegen schrumpfender Fördertöpfe, sondern aufgrund ausbleibender Einreichungen. Seit April habe er noch keinen einzigen Antrag auf dem Tisch gehabt, teilte er beim Termin in der neuen Service- und Geschäftsstelle im Neubau der TSV Rot-Weiß Auerbach im nördlichen Weiherhausstadion mit.

Umso mehr zeigte er sich gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Sibylle Becker, dem Ehrenvorsitzenden Horst Knop sowie der Integrationskoordinatorin und Sportabzeichen-Beauftragte Katja Zeth-Seidel, erfreut, jetzt wieder Geld verteilen zu können.

Hilfe für sieben Clubs

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hauptversammlung Neuer Vorstand der Arbeiterwohlfahrt in Bensheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel 75 Jahre Sportverein Lindenfels Lindenfelser Sportler wollten vor allem feiern Mehr erfahren

Immerhin 16 440 Euro fließen in den Kreis. Sieben Vereine werden durch Landesmittel in konkreten Vorhaben unterstützt. Die FSG Bensheim will mit 7773 Euro Zuschuss die sanitären Anlagen auf Vordermann bringen, der SC Rodau erhält 1179 Euro für die Anschaffung neuer Fußballtore.

Weitere Fördermittel gehen nach Heppenheim: Der Aero-Club nahm 3226 Euro für ein Flugzeug der Jugendgruppe in Empfang. Der VfR Fehlheim freut sich derzeit nicht nur über den Aufstieg, sondern auch über bescheidene 239 Euro für Turngeräte. Genau diese Summe hatte man sich gewünscht.

Weitere Fördergelder gingen an die SV DJK Eintracht Bürstadt (2272 Euro für eine Flutlichtanlage), an die Sportvereinigung Nieder-Liebersbach (276 Euro für Gymnastikgeräte) sowie an die Turngenossenschaft Rimbach, die für 873 Euro neue Matten anschaffen will.

Günter Bausewein hofft, dass die regionalen Vereine in Sachen Fördermittel künftig wieder aktiver werden, um nach zwei schweren Jahren wieder in die eigene Handlungsfähigkeit investieren zu können. Doch kaum haben sich die Wellen der Pandemie zumindest vorübergehend etwas gelegt, da sorgt der Krieg in der Ukraine für weitere Probleme auch finanzieller Art: Steigende Energie- und Rohstoffpreise machen auch den Sportvereinen zu schaffen. Die Kosten für Gas, Öl und Strom steigen stark an, die Inflationsrate liegt bei über sieben Prozent. Das hat erhebliche Konsequenzen für die Vereinsfinanzen. Mancher Club gerät an sein Limit.

Bemerkbar macht sich dies unter anderem in teuren Heiz- und Warmwasserkosten für Sporthallen sowie an der Tankstelle: Auch Eltern, die sonst gerne den Fahrdienst bei Auswärtsspielen übernehmen, klagten zunehmend über die hohen Spritpreise. Umso wichtiger seien finanzielle Unterstützungen wie jene durch den Landessportbund, so Bausewein in Auerbach. Über den Fonds werden Vereine bei der Durchführung des Sportbetriebs und der Gestaltung ihrer Vereinsarbeit unterstützt.